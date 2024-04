L'attività della Polizia Ferroviaria in occasioni delle festività pasquali

cronaca

È di 5.864 persone controllate, di cui 1590 stranieri, 314 minori, 5 persone denunciate in stato di libertà, 483 pattuglie impiegate in stazione e 99 impiegate a bordo treno, per un totale di più di 200 convogli ferroviari presenziati, 24 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria, 4 minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità il bilancio delle ultime due settimane interessate dalle festività pasquali, che hanno visto un’intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, sia all’interno delle stazioni che a bordo dei treni, nell’ambito delle tre regioni di competenza territoriale per garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni delittuosi. A livello nazionale organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria, una giornata è stata dedicata all'Operazione "Stazioni Sicure" con una complessiva intensificazione dei servizi negli scali ferroviari interessati e due giornate sono state dedicate a operazioni "rail safe day" per la prevenzione dei comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza.