Rimossi otto esemplari di tigli pericolanti in Via Quattro Cantoni

Nella mattinata di mercoledì 3 aprile una ditta specializzata incaricata dal Comune di Orvieto ha provveduto all’abbattimento di otto esemplari di tigli pericolanti in Via Quattro Cantoni. Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla relazione tecnica sullo stato fitosanitario e sulla stabilità fisico-meccanica delle piante in questione, redatta dall’agronomo forestale Gabriele Mocio per conto dell’amministrazione comunale.

"I controlli strumentali svolti sugli esemplari analizzati – spiega l’assessore ai Servizi Manutentivi, Gianluca Luciani – hanno evidenziato una situazione delle piante compromessa al punto tale da ordinarne la rimozione a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini e degli edifici della zona.



La condizione di pericolosità si è mostrata peraltro evidente al momento del taglio con gli alberi risultati quasi completamente cavi al proprio interno. Nel periodo adeguato alla piantumazione verranno messi a dimora altrettanti esemplari di tiglio, in parte sempre in Via Quattro Cantoni, e in parte all’interno della vicina Fortezza dell’Albornoz. Nelle prossime settimane è in previsione anche la messa a dimora di dodici tigli lungo Via dei Tigli, a Ciconia".