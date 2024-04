Incidente nei pressi del casello autostradale di Fabro, tre i mezzi coinvolti

cronaca

Ancora un incidente nel tardo pomeriggio di martedì 2 aprile lungo l'Autostrada del Sole in direzione Nord, un paio di chilometri prima dell'uscita per Fabro. Tre i veicoli coinvolti, di cui uno pesante. Nel sinistro una persona è rimasta ferita seppure in maniera lieve. Il traffico al momento scorre su un'unica corsia. Si registrano tre chilometri di code, ma in breve si prevede il ripristino totale. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, ambulanza e il personale di Autostrade per l'Italia.