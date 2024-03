L'abbraccio a Giuseppe Angeli

cronaca

Ricerche genealogiche, rami di famiglie, famiglie antiche di Monteleone d'Orvieto con ancora una discendenza che si intreccia in qualche modo al territorio. Martedì 26 marzo uno di questi rami ha visto cadere un'altra foglia. È quello che è accaduto con la perdita di Giuseppe, del dottor Giuseppe Angeli, figlio del passato farmacista di Monteleone d'Orvieto. Proprio lui che ha lavorato e vissuto a Perugia e che, come sua sorella Maria, ha sempre portato con sé il ricordo delle proprie origini. Indimenticabile, per chi lo ha conosciuto, la sua trascinante risata.



Tra le curiosità, la ricerca genealogica della famiglia Angeli - realizzata da Roberto Cherubini e curata nella sua presentazione con evento pubblico da Livia Di Schino - è stata protagonista della seconda edizione del De.Co. con "Le Macine degli Angeli" nel 2019, a quarant'anni dalla morte di un altro Angeli. Il dottor Angelo Angeli, Muziarelli da parte materna e passato segretario comunale a Chianciano Terme. Colui che ha donato le macine al paese natio. Macine che continuano a riposare al Campo della Fiera di Monteleone d'Orvieto.

Il funerale sarà giovedì 28 marzo alle 10.30 nella Chiesa Parrocchiale dei Santissimi Pietro e Paolo.