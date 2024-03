Guardia di Finanza, consegnati i distintivi di specialità a venti nuove unità antidroga

cronaca

Il generale di Corpo d'Armata Bruno Buratti, ispettore per gli istituti d'istruzione, accolto dal colonnello Michele Santoro, comandante del Corso, nella mattinata di martedì 26 marzo ha fatto visita al Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo di Castiglione del Lago. Il generale ispettore ha salutato il personale permanente e gli istruttori cinofili, rivolgendo parole di elogio per l’attività svolta a favore di tutto il comparto cinofilo della Guardia di Finanza.

Nell’occasione, il generale ispettore, unitamente al comandante della Legione Allievi, il generale di Brigata Marco Lainati e al colonnello Massimiliano Martina, comandante della Scuola Addestramento di Specializzazione, nel corso di una significativa cerimonia, per la prima volta, nella ornice del Palazzo Della Corgna, alla presenza di familiari, amici ed autorità locali, ha consegnato ai frequentatori del 58° corso di specializzazione per istruttore cinofilo antidroga e per conduttore cane antidroga i diplomi ed i distintivi di specialità rilasciati dalla Direzione di Sanità del Servizio Veterinario e Cinofili del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il generale Buratti, nel suo discorso, ha ringraziato il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, e tutta la cittadinanza della località del Trasimeno che ospita il Centro Cinofilo della Guardia di Finanza da quasi 70 anni ed ha ricordato che il Centro rappresenta un’eccellenza a livello europeo quale unico polo delle Forze di Polizia che coniuga l’allevamento e l’addestramento delle proprie unità cinofile.

Nella sede di Castiglione del Lago vengono, infatti, allevati i quadrupedi e formate le unità cinofile antidroga, antivaluta - cosiddette "Cash Dog" - anticontrabbando e antiterrorismo, nonché quelle addestrate alla ricerca e soccorso di persone nell’ambito di incidenti in montagna o coinvolte in catastrofi naturali.