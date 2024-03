Gruppo FS, personale in sciopero. Trenitalia, modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori sulla Roma-Firenze

cronaca

Proclamati da alcune sigle sindacali autonome scioperi nazionali del personale del Gruppo FS Italiane, dalle 21 di sabato 23 marzo alle 21 di domenica 24 marzo. Gli scioperi nazionali potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito www.trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800.892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Sabato 23 e domenica 24 marzo, inoltre, sono previsti i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze che determineranno un conseguente miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio per i passeggeri. A seguito di questi lavori, i treni ad alta velocità, gli Intercity e i treni del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione, con allungamenti dei tempi di viaggio, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. I lavori dureranno 24 ore (dalle 14.20 del sabato alle 14.20 della domenica) e potranno determinare per Frecce, Intercity, Eurocity ed Euronight l’aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti.Il viaggio sui treni del Regionale, invece, potrà durare fino a 60 minuti in più.

Nella giornata di sabato 23 marzo 70 Frecce e 7 Intercity e 8 Intercity Notte subiranno cancellazioni o deviazioni sulla linea lenta tra Settebagni e Orte, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti. Le Frecce cancellate sono alcune di quelle che viaggiano tra Salerno, Napoli e Roma, tra Salerno e Milano e tra Salerno e Torino; tra Roma e Genova, tra Roma e Venezia, tra Roma e Mantova e tra Napoli, Roma e Brescia; tra Fiumicino, Roma e Venezia; tra Bardonecchia e Napoli, tra Milano e Benevento. I treni del Regionale che subiranno cancellazioni o deviazioni di percorso tra Settebagni e Orte sono 49, tra cui alcuni di quelli che viaggiano nel Lazio e alcuni di quelli che collegano il Lazio con Toscana, Umbria e Marche. Registreranno aumento dei tempi di percorrenza fino a 50 minuti, limitazioni a Orte/Fara Sabina o a Roma Tiburtina/Roma Ostiense e modifiche di orari.

Domenica 24 marzo, invece, gli interventi infrastrutturali avranno impatti su 68 Frecce che subiranno cancellazioni o deviazioni sulla linea lenta tra Settebagni e Orte, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti; 5 Intercity subiranno deviazioni sulla linea lenta tra Settebagni e Orte, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Le Frecce cancellate sono alcune di quelle che viaggiano tra Battipaglia, Salerno, Napoli, Roma, Milano e Torino; tra Benevento e Milano; tra Roma e Genova, tra Brescia e Napoli, tra Mantova e Roma; tra Venezia, Roma e Fiumicino Aeroporto; tra Napoli e Bardonecchia. I treni del Regionale che subiranno cancellazioni e deviazioni di percorso tra Settebagni e Orte sono 26, tra cui alcuni di quelli che viaggiano nel Lazio e alcuni di quelli che collegano il Lazio con Toscana, Umbria e Marche. Registreranno aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti, limitazioni a Orte/Fara Sabina o a Roma Tiburtina/Roma Ostiense e modifiche di orari. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Lunedì 25 marzo, causa lavori infrastrutturali tra Orte e Roma, i treni ad alta velocità e gli Intercity di Trenitalia che collegano Roma a Venezia e Ancona, e Roma e Napoli a Torino e Milano, potranno subire variazioni, limitazioni di percorso e allungamento dei tempi di viaggio fino a 30 minuti, così come i treni del Regionale. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800.8920.