Al Cimitero svelata la targa dedicata al Marchese Serafini, proprietario di Castel Rubello

Con una cerimonia semplice, ma molto significativa l’Amministrazione Comunale di Porano ha dedicato al Marchese Fabrizio Serafini degli Abbati Trinci una targa come segno di gratitudine per il dono dell’area sulla quale è stato realizzato l’ampliamento del Cimitero. Alla presenza del figlio, Giuseppe Serafini, arrivato in mattinata da Palermo, e del gonfalone del Comune, il sindaco, Marco Conticelli, ha evidenziato il gesto del Marchese Serafini prova dello smisurato amore che ha avuto per Porano.

Il primo cittadino ha tracciato poi un breve profilo del marchese che ha vissuto una vita piena tra Palermo e Porano tra ruoli di grande spessore e "imprese titaniche" legate alla ricostruzione del castello di famiglia, Castel Rubello. Il figlio Giuseppe ha confermato la grande passione che suo padre ha avuto per Porano tanto che, seppur impegnato in varie parti del mondo, tornava sempre e spesso al suo "rifugio" umbro.

Allo svelamento della targa dedicata al Marchese Fabrizio Serafini posta all’ingresso del lotto donato - tra i presenti alla cerimonia, anche don Stefano Puri, vicario generale della Diocesi di Orvieto-Todi - è seguita una breve visita alla nuova zona dove sono stati edificati 392 loculi, 8 posti a terra, 4 cappelle, 96 ossarini e 40 mq di terreno per posti distinti.