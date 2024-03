Secondo corso di formazione e aggiornamento per la Polizia Locale

cronaca

Ha preso il via lunedì 11 marzo a Caprarola la seconda edizione del corso di formazione e aggiornamento per la Polizia Locale finanziato dal Consiglio Regionale del Lazio e dal Comune. A dare l’avvio ai lavori è stato il vice sindaco, Eugenio Stelliferi, sottolineando quanto sia “cruciale che questo progetto di formazione diventi una formula permanente e costante, poiché solo attraverso un impegno continuo nell'aggiornamento e nello sviluppo delle competenze degli agenti sarà possibile assicurare un servizio sempre efficace e all'altezza delle esigenze della comunità”.

All’evento, presieduto dal prefetto di Viterbo, Gennaro Capo, hanno preso parola il consigliere regionale Enrico Panunzi, che ha portato anche il saluto del vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, oltre al questore di Viterbo, Fausto Vinci, il sostituto procuratore della Repubblica, Paolo Auriemma, il presidente dell’Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, Diego Porta, e la presidente dell’Associazione Polizia Locale d’Italia Silvana Paci.

Presenti anche il sostituto procuratore della Repubblica Michele Adragna, il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dlla Compagnia Carabinieri di Ronciglione Romualdo D’Anna, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Carlo Pasquali, la responsabile di Palazzo Farnese Adele Trani. Assente per altri impegni istituzionali il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, che ha comunque fatto pervenire il suo saluto ed espresso la sua vicinanza al Corpo di Polizia Locale.

Tutti i relatori hanno voluto sottolineare "quanto sia essenziale continuare a investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze degli agenti di Polizia Municipale per garantire un servizio efficace e di qualità alla comunità che essi servono". Il corso è articolato in cinque giornate di lavoro, per un totale di 22 ore didattiche e vi prendono parte circa 190 agenti appartenenti a 45 Comuni. Il progetto nasce dalla necessità di una adeguata formazione in riferimento alla professione dell'agente di Polizia Locale ed ha come scopo principale quello di fornire strumenti validi, sia teorici che pratici, per il corretto svolgimento delle mansioni quotidiane e settoriali, oltre a costituire una rete professionale di confronto e supporto tra i Comandi e gli Agenti partecipanti.

La formazione continua si rivela infatti essenziale e cruciale per far sì che gli agenti siano sempre aggiornati sulle normative, possano sviluppare competenze tecniche e pratiche, rispondere in modo efficace e sicuro alle emergenze, vengano addestrati nella gestione dei conflitti e nella comunicazione con i cittadini, possano crescere professionalmente. La possibilità di avvalersi di professionisti dei settori relativi a polizia giudiziaria, infortunistica stradale, procedure amministrative e gestione delle emergenze, genera per gli agenti un’occasione imprescindibile di crescita e consolidamento delle competenze.

"È incoraggiante notare che nessun sindaco ha dubbi sull'importanza del ruolo della Polizia Municipale, riconoscendone essenziale la presenza per la sicurezza e il benessere della comunità" ha detto Stelliferi, al termine dei lavori. "L'acquisizione di autorevolezza da parte della Polizia Municipale - ha concluso - è un obiettivo importante, poiché contribuisce alla fiducia della comunità e al rispetto delle norme da parte dei cittadini. Contiamo su di voi".