A1, chiusa per una notte l'entrata della stazione di Fabro e l'area di servizio Fabro Est

cronaca

Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce sull'Autostrada del Sole, dalle 22 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14 marzo sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di entrare alla stazione di Chiusi-Chianciano. Chiusa anche l'area di servizio Fabro Est, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.