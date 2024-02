A1, chiuso per lavori il tratto tra Orte e Magliano Sabina in carreggiata Sud

cronaca

Per lavori si renderà necessaria la chiusura del tratto autostradale tra Orte e Magliano Sabina in carreggiata Sud (direzione Roma) da mezzanotte alle 4 di domenica 18 febbraio. Nella circostanza sarà istituita l’uscita obbligatoria ad Orte per chi proviene da Firenze. Questi i percorsi alternativi:



- breve percorrenza (provenendo dal Nord e viaggiando verso Roma):

dopo l’uscita obbligatoria di Orte seguire indicazioni per Roma dirigendo verso la SP 315 ossia verso Orte Scalo – Gallese – Borghetto e successivamente prendendo la SP 150 per Magliano Sabina da dove si potrà rientrare in A1;



- lunga percorrenza:

dopo l’uscita obbligatoria di Orte, dirigere verso Orte e prendere la Superstrada Orte – Viterbo quindi la SS 2 Cassia verso Roma fino al Grande Raccordo Anulare seguendo poi le indicazioni per il rientro in A1 in direzione Napoli.