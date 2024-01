GdF, cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica e consegna delle Fiamme in Piazza Duomo

cronaca

Mercoledì 10 gennaio, come annunciato, alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, dell’ispettore per gli istituti di istruzione, generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, e del comandante della Legione Allievi, generale di Brigata Marco Lainati, delle autorità civili, militari e religiose nonché dei familiari degli allievi finanzieri, si è svolta ad Orvieto, la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica e di consegna delle "Fiamme" del 22esimo Corso "Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza Appuntato Tommaso Coletta".

Il battaglione di formazione, ha raggiunto, marciando sulle note della Fanfara della Legione Allievi, Piazza Duomo, inquadrandosi ai piedi della Cattedrale. Cornice storica ed architettonica suggestiva per gli allievi finanzieri che hanno risposto all’unisono "Lo giuro!" alla formula pronunciata dal comandante della Scuola, col.t.ISSMI Massimiliano Martina.

La cerimonia ha avuto il suo culmine nel momento in cui il comandante generale, l'ispettore per gli istituti di istruzione e il comandante della Legione Allievi hanno consegnato agli allievi finanzieri classificatisi ai primi tre posti della graduatoria di merito le Fiamme Gialle, simbolo di appartenenza al Corpo, indossate, per la prima volta, insieme a tutti altri frequentatori.

Nel suo discorso, il comandante generale ha ricordato che proprio quest'anno ricorre il 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza ed ha espresso parole di elogio per il comparto Antiterrorismo e Pronto Impiego, sottolineandone la rilevanza per l'istituzione e l’elevata operatività nelle attività di controllo del territorio, di mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica e di tutela delle più alte personalità dello Stato.



L'autorità di vertice ha poi sottolineato come il comparto non sia soltanto specialistico, ma allo stesso tempo speciale perché composto da militari con un elevato livello di preparazione e motivazione. Al termine della cerimonia, a testimonianza del forte legame instauratosi con la cittadinanza della città di Orvieto, gli allievi del 22esimo Corso hanno donato, nelle mani del sindaco, Roberta Tardani, un defibrillatore automatico esterno.

L’arruolamento degli allievi finanzieri che hanno prestato giuramento è avvenuto direttamente dai civili con apposito concorso pubblico e prevede un corso di formazione organizzato in due fasi, la prima della durata di sei mesi e la seconda, specialistica, della durata di quattro mesi, al termine della quale i frequentatori indosseranno l'ambito "Basco Verde".