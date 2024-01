Mezzo pesante in fiamme sull'A1, dieci chilometri di coda

cronaca

Traffico bloccato nella serata di lunedì 8 gennaio sulla carreggiata Nord dell'Autostrada del Sole, all'altezza del chilometro 419, a circa dieci chilometri dal casello di Fabro, per via di un veicolo pesante che trasportava laterizi andato in fiamme. Ancora in corso d'accertamento le cause del sinistro. Fortunatamente l'uomo che si trovava a bordo del mezzo è rimasto illeso.

Sul posto, dove sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il soccorso meccanico, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia, si sono registrati fino a dieci chilometri di coda verso Firenze. Poco prima delle 19.30 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi verso Firenze.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze Autostrade per l'Italia ha consigliato di uscire a Orte, percorrere la E45 verso Perugia, seguire il raccordo Perugia-Siena per raggiungere il casello di Valdichiana dove riprendere l'A1 verso Firenze. A coloro che hanno già superato Orte, dopo l'uscita obbligatoria a Fabro è stato consigliato di percorrere la viabilità ordinaria verso Chiusi per rientrare in autostrada verso Firenze.

AGGIORNAMENTO: La corsia di sorpasso è stata riaperta intorno alle 21. Resta chiusa quella di marcia e d'emergenza per il ripristino. La coda di veicoli inizia a diminuire, ma si registrano ancora otto chilometri. A breve sarà tolto obbligo di uscita a Fabro.