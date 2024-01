Autostrada del Sole, chiusura notturna della stazione di Attigliano

cronaca

Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza sull'Autostrada del Sole, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, sarà chiusa la stazione di Attigliano, con le seguenti modalità:

- dalle 22 di mercoledì 10 alle 2 di giovedì 11 gennaio in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

- in entrata verso Firenze: Orvieto;

- in uscita per chi proviene da Roma: Orte;

- dalle 1 alle 5 di giovedì 11 gennaio: in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

- in entrata verso Roma: Orte;

- in uscita per chi proviene da Firenze: Orvieto.