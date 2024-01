Nuovi casi di truffa ai danni di cittadini orvietani, la Polizia denuncia due persone

cronaca

Ancora nuovi casi di truffa che hanno visto coinvolti, come vittime, cittadini orvietani che, con tipologie diverse sono state truffate da impostori on line che sfruttano in maniera illecita le molteplici opportunità offerte dalla rete. Il primo caso si è verificato quando un cinquantenne di Orvieto ha messo in vendita on line il suo computer portatile. Dopo alcuni giorni, si è fatta viva un’acquirente che, con vari messaggi su WhatsApp, gli ha promesso di acquistare il pc per 800 euro.

La donna gli ha chiesto di inviare il computer al suo indirizzo, un comune della Calabria, e, come garanzia, gli ha inviato la ricevuta del bonifico e la mail della sua banca che dava atto dell’avvenuto versamento. Dopo aver visto le ricevute, il cinquantenne orvietano ha inviato il pc, tramite un corriere, all’indirizzo indicato dall’acquirente, poi però, con il passare dei giorni, quando ha visto che i soldi non arrivavano sul proprio corrente, ha cercato di contattare la donna che nel frattempo aveva invece ricevuto il computer, non avendo però più nessuna risposta. A quel punto, resosi conto di essere stato truffato, si è recato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto dove ha raccontato quanto gli era successo ed ha sporto denuncia.

Sono immediatamente scattate le indagini, nel corso delle quali gli investigatori dell’Ufficio Controllo del Territorio hanno svolto degli accertamenti e, coinvolgendo anche altre articolazioni della Polizia di Stato, sono riusciti a raccogliere una serie di elementi che hanno portato all’identificazione ed alla denuncia della responsabile della truffa, una quarantacinquenne residente in Calabria che era già stata denunciata numerose volte, sempre per truffa, dalle forze dell’ordine di svariate regioni italiane.

L’altra truffa, scoperta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, riguarda quanto è accaduto ad una quarantunenne che ha ricevuto sulla propria utenza un messaggio di testo con link ipertestuale che solitamente viene utilizzato dalla propria banca per inviargli le notifiche. La donna ha aperto il link ed è stata informata che una nuova modalità di accesso era stata associata al suo conto; ha seguito la procedura richiesta e, poco dopo, ha ricevuto una chiamata da una utenza cellulare con la quale è stata informata che la procedura seguita era un errore del sistema e le è stato raccomandato di non accedere al suo servizio di home banking non prima di 24 ore.

Ha rispettato l’invito e, il giorno dopo, quando ha chiamato il call center della propria banca, ha scoperto che era stato fatto un prelievo di 5.000 euro dal proprio conto corrente. La donna è immediatamente andata al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto e, dopo aver ha raccontato l’accaduto, ha sporto denuncia. In questo caso, le indagini svolte dall’Ufficio Controllo del Territorio sono state più difficoltose rispetto al caso precedente ma, dopo diversi mesi, gli investigatori sono riusciti a raccogliere una serie di elementi che hanno portato all’identificazione ed alla denuncia del responsabile della truffa, un trentenne residente in provincia di Napoli. Al termine delle indagini, in entrambi i casi, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto ha inviato due segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che coordina le indagini, con le quali ha denunciato per truffa gli autori dei fatti.