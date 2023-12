Trovato senza vita il corpo di Luciano Porcari

cronaca

Nella mattinata di mercoledì 13 dicembre l'orvietano Luciano Porcari è stato trovato senza vita, all'età di 84 anni, nella casa di Terni, dove viveva con l'obbligo di presentazione alle Forze di Polizia, dopo essere stato scarcerato al termine di una lunga detenzione per l'omicidio della ex compagna avvenuto nel 1994. Le cause del decesso vengono ritenute naturali. Da un paio di giorni non si avevano più notizie di lui.

Nel 1977 dirottò un Boeing della compagnia spagnola Iberia minacciando la presenza di una bomba all’interno dell’aereo. Il pilota fu costretto a volare per circa 50.000 chilometri sopra l’Europa e l’Africa. L'intenzione era quella di portare in Italia i quattro figli, il dirottamento durò cinque giorni. Finito il carburante, l’aereo fu costretto ad atterrare e l'uomo catturato e condannato a 21 anni di carcere a Orvieto.

Qui costruì una macchina da corsa dopo aver insegnato il mestiere di meccanico agli altri detenuti. A metà degli anni Ottanta - anche per questo comportamento - ottenne la grazia dal presidente Sandro Pertini. A febbraio del 1994 con una coltellata al collo e un colpo di fucile uccise la moglie. Un anno dopo venne condannato all’ergastolo, pena poi ridotta. A maggio 2015 la scarcerazione e la libertà vigilata. Quindi un nuovo arresto per evasione a Bolsena.