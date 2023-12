Via Loggia dei Mercanti, terminati i lavori di ripavimentazione

cronaca

Sono terminati nella tarda mattinata di giovedì 7 dicembre i lavori di ripavimentazione di Via Loggia dei Mercanti. "Un intervento - sottolinea il sindaco, Roberta Tardani - atteso da anni che riqualifica e rende più sicura una delle principali strade di accesso al centro storico".

La strada è stata riaperta alla circolazione intorno alle 14. Gli interventi, coordinati dall’assessore ai Lavori Pubblici Piergiorgio Pizzo, proseguiranno nei primi mesi del nuovo anno e interesseranno Via Alberici e Via Malabranca.



A Ciconia, intanto, proseguono i lavori di miglioramento della viabilità che sono iniziati da Via degli Aceri. Dopo le festività natalizie partirà anche l’intervento di ripavimentazione di Piazza Monte Rosa, ad Orvieto Scalo.