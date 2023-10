"Rail Action Week", l'esito di una settimana di controlli straordinari

cronaca

È di 3760 persone controllate, una persona arrestata e sei indagate in stato di libertà, e ancora 250 servizi di vigilanza controllate 208 stazioni, 587 treni di cui tre trasportanti merci pericolos e 20 servizi automontati lungo linea, ai passaggi a livello e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria, il bilancio dell’attività svolta dagli agenti Polfer nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo nell’operazione straordinaria denominata "Rail Action Week" svoltasi da lunedì 25 settembre a lunedì 2 ottobre nell’ambito di Railpol, associazione internazionale a cui aderiscono le Polizia Ferroviarie e dei trasporti europee, dedicata alla sicurezza ferroviaria e durante la quale tutti i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e legislazioni nazionali, servizi di prevenzione in ambito ferroviario.

Una settimana speciale, cui ha collaborato nei servizi anche personale di RFI- FS Security, dedicata alla sicurezza ferroviaria in particolare alla prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario, quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole o attività vietate che mettono a repentaglio l’esercizio ferroviario e la sicurezza dei trasporti. Non sono mancati momenti di contatto con i viaggiatori al fine di sensibilizzarli sul corretto comportamento da adottare in ambito ferroviario con la distribuzione di opuscoli informativi contenenti alcuni consigli per viaggiare in sicurezza e gadget.