Polfer, in una settimana controllate 3.195 persone

cronaca

Da domenica 24 a domenica 30 luglio gli agenti della Polizia Ferroviaria nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo hanno intensificato i servizi provvededendo al controllo di 3.195 persone, un indagato in stato di libertà, un arresto, 197 servizi di vigilanza in stazione, 42 servizi di vigilanza a bordo treno, 81 treni presenziati, 10 pattuglie automontate lungo linea, tre sanzioni amministrative elevate, due persone proposte ai provvedimenti di Polizia, quattro minori rintracciati.