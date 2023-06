La situazione dei penitenziari umbri al centro dell'incontro con il sottosegretario Ostellari

cronaca

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha incontrato nella sede del Ministero della Giustizia, il sottosegretario con delega al trattamento dei detenuti, Andrea Ostellari. Il tema dell’incontro, già affrontato con il sottosegretario al momento della sua visita nei mesi scorsi nella Casa di Reclusione di Spoleto e nella Casa Circondariale di Terni, la situazione degli istituti penitenziari umbri, che oltre ai due citati coinvolgono Perugia ed Orvieto. Le strutture umbre ospitano detenuti provenienti nella maggior parte dei casi da fuori regione e in alcune di esse, tra l’altro, sono presenti detenuti con regime di 41 bis ed ex art 32.

Nel corso dell’incontro, la governatrice ha illustrato la situazione sottolineando la propria preoccupazione per le condizioni difficili in cui si trova spesso ad operare il personale penitenziario, a cui ha ribadito il proprio ringraziamento per lo sforzo profuso quotidianamente, e ha rimarcato al sottosegretario e ai tecnici del Ministero presenti alcune problematiche specifiche, come ad esempio la carenza di personale, derivante anche da una pianta organica obsoleta e basata su parametri non più consoni che causano una previsione sottostimata dell’organico ideale, nonché la difficile gestione di alcuni detenuti reattivi che si sono resi responsabili di episodi di violenza all’interno delle strutture penitenziarie.

Il sottosegretario Ostellari ha confermato che sta lavorando con il collega Andrea Delmastro, sottosegretario con delega alla Polizia Penitenziaria, per raggiungere l’obiettivo comune di ribaltare una situazione stagnante da anni, migliorare le condizioni di lavoro degli agenti, adeguare le piante organiche e successivamente incrementare il personale in forza presso gli Istituti.

Pubblicità

Il sottosegretario ha anche richiesto alla sua struttura un focus sulla situazione umbra per studiare, con l’amministrazione regionale e penitenziaria e i sindacati di categoria, eventuali rimodulazioni dei reparti e della gestione stessa dei detenuti. La presidente Tesei e il sottosegretario Ostellari hanno convenuto di riaggiornarsi a breve per continuare nel percorso intrapreso.