Il sindaco Antonino Ruggiano riceve il nuovo capitano dei Carabinieri Giovanni De Liso

Il sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, ha ricevuto martedì 16 maggio la visita del capitano Giovanni De Liso, nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri con il quale si è intrattenuto per circa un'ora. Trent'anni, nato a Capua, De Liso è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.



Dopo aver frequentato l'Accademia Militare di Modena, ha comandato un plotone allievi marescialli a Velletri, il Nucleo Operativo Radiomobile ad Ostia e la prima sezione del Nucleo Investigativo a Palermo. Prima di essere assegnato a Todi, per due anni è stato aiutante di campo del comandante interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" con sede a Padova.



Al benvenuto del sindaco a nome dell'intera comunità cittadina, è seguito un confronto puntuale sui temi della sicurezza in ambito comunale e, più in generale, sul territorio di competenza della Compagnia Carabinieri, che ricomprende tutta l'area della Media Valle del Tevere Umbra.

"Ho avuto modo di apprezzare da subito la preparazione e il pragmatismo del capitano De Liso, che saprà sicuramente lavorare al meglio a servizio della collettività locale", ha fatto sapere il sindaco Ruggiano.