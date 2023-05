Scialpinista orvietano muore cadendo dal Gran Sasso

cronaca

Poco prima delle 12 di domenica 7 maggio un 51enne orvietano, scialpinista, ha perso la vita sul Gran Sasso, candendo dal Canale Bissolati, sulla vetta del Corno Grande. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe precipitato per circa 150 metri dopo aver perso il controllo durante un fuoripista, mentre stava scendendo lungo il canale ad un'altitudine di quasi 2.700 metri.

Immediato l'allarme lanciato da altri sciatori che erano in zona, ma non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi in elicottero del 118 che si è diretto all'Ospedale de L'Aquila. Al momento la salma è stata trasferita in quello di Teramo, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è escluso che sul corpo venga disposto l'esame autoptico. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri di Teramo.