Lotteria Italia, venduti oltre 6 milioni di biglietti. Di questi 56.220 in provincia di Terni

Sono oltre 6 milioni i biglietti venduti alla Lotteria Italia nell’edizione che vedrà l’estrazione proprio nella serata di venerdì 6 gennaio. Per l’esattezza sono stati 6.013.665 biglietti, dato che conferma il legame degli italiani a questo gioco così tradizionale a cui ADM ha legato, dallo scorso anno, il progetto “Disegniamo la fortuna”.

Si tratta di un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. I biglietti venduti - segnala l'agenzia specializzata Agimeg - rimangono più o meno in linea rispetto allo scorso anno, quando la vendita fu di circa 6,3 milioni di biglietti (-5,4%).

Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti: 1.118.190, segue la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840. I biglietti venduti online ammontano a 101.445. Il calo delle vendite c’è stato anche nelle singole regioni, con le uniche eccezioni della Sardegna e del Trentino Alto Adige, dove i biglietti venduti sono cresciuti.

Nel dettaglio:

- in Umbria sono stati 120.120 i biglietti della Lotteria Italia venduti - in provincia di Perugia 63.900, in quella di Terni 56.220 -, stabili (+1%) rispetto allo scorso anno.

- nel Lazio sono stati 1.118.190 (in calo del -5,1% rispetto ai 1.178.820 venduti nella scorsa edizione), dei quali 871.430 a Roma. Seguono Frosinone (118.640), Viterbo (50.680), Latina (43.300) e Rieti (34.140);

- in Toscana venduti 408.440 biglietti. Il dato è in calo del -5,9% rispetto alla passata edizione. Spicca Firenze, con 137.280 biglietti venduti. Ecco le vendite in tutte le province: Pistoia 23.620, Lucca 38.240, Pisa 37.180, Arezzo 55.840, Massa Carrara 13.720, Livorno 31.120, Siena 41.760, Firenze 137.280, Prato 12.680, Grosseto 17.000.