Arma dei Carabinieri, Fabiano Salticchioli promosso al grado di generale di divisione

Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri consegna i distintivi del nuovo grado al generale di divisione Fabiano Salticchioli

La Sezione ANC – Carabinieri di Orvieto ha il piacere di condividere l’avvenuta promozione del generale Fabiano Salticchioli al grado di generale di divisione dell’Arma dei Carabinieri. L’alto ufficiale, nato a Orvieto e residente a Porano, è generale di altissimo valore dell’Arma dei Carabinieri, che si distingue per la eccezionale struttura morale, la straordinaria competenza professionale e la grandissima abnegazione.



Il generale Fabiano Salticchioli in una recente partecipazione alle solenni celebrazioni dell’OESSG presso il Santuario della Madonna di Loreto



Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Sicurezza Interna ed Internazionale ha frequentato il Corso di alta formazione Militare "ISSMI". Proveniente dall’Accademia Militare di Modena ha man mano progredito nella carriera militare assumendo il comando di impegnativi reparti, su tutto il territorio nazionale.

Da Mondragone, a Milano, da Roma a Padova, quando proveniente dallo Stato Maggiore della Difesa è stato assegnato al Comando della Legione Carabinieri Marche che ha diretto con altissimo senso del dovere e assoluto attaccamento al servizio. Per ultimo ha assunto l’incarico di vice comandante dell’Ispettorato Scuole dell’Arma, con sede a Roma.



"Come Soci dell’ANC - affermano dal Direttivo - siamo onorati di poter esprimere al generale di divisione Fabiano Salticchioli, unico generale di divisione dei Carabinieri in servizio - nella circoscrizione della nostra. Sezione, le nostre più sentite congratulazioni. Ad maiora".