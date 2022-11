Polizia Locale, onorificenza per il contrasto alla pandemia all'agente Marzia Carli

cronaca

Sabato 26 novembre, nel corso di una sobria ma toccante cerimonia, svoltasi alla Sala Tirreno della Regione Lazio, alla presenza del presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, e dell'assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado, l’agente della Polizia Locale di San Lorenzo Nuovo, Marzia Carli, è stata insignita dell’onorificenza per l’impegno, il sacrifico e la disponibilità dimostrata nel contrastare la pandemia Covid-19 e supportare l’Amministrazione Comunale.

"Questo premio - afferma il sindaco, Massimo Bambini - rappresenta il giusto riconoscimento per lo straordinario impegno profuso dall’agente Marzia Carli in occasione della pandemia Covid-19 nella prevenzione e gestione della quale ha fornito il massimo contributo possibile in termini di disponibilità e supporto. L’agente ha destinato ogni sforzo, sacrificando molto frequentemente il tempo libero e le esigenze famigliari.

Dal controllo delle quarantene alla distribuzione dei raccoglitori per la raccolta differenziata durante il lockdown, dal controllo delle norme anticovid nei pubblici esercizi alla vigilanza sugli assembramenti nel post-pandemia. Ovviamente tutto ciò senza tralasciare la quotidiana attività di servizio che già di per se, rappresenta, in un Comune molto piccolo, come San Lorenzo Nuovo, un onere eccezionalmente gravoso.

Nell’esprimere viva soddisfazione per questo eccellente risultato che, oltre a gratificare la persona reca lustro al nostro paese, porgo all’agente Carli, anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e le più vive congratulazioni per il prestigioso riconoscimento".