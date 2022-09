Alluvione nelle Marche, conclusi gli interventi della Protezione Civile Funzione Associata

cronaca

Si è conclusa la missione di soccorso dei volontari della Protezione Civile di Orvieto e della Funzione Associata Sud Ovest Orvietano che hanno portato aiuto alle popolazioni di Pietralunga e Senigallia, colpite dell'alluvione.



Grazie a tutti i volontari e alla struttura regionale di Protezione Civile umbra per il lavoro e l'impegno profuso è stato possibile rimuovere il fango, trasportare nelle Marche una cisterna per l'acqua potabile e, in generale, contenere i disagi creati da frane e allagamenti.