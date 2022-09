Il tenente Giovanni Calabrese è il nuovo comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Orvieto

cronaca

Alla presenza del comandante provinciale, Livio Petralia, e del comandante del Gruppo di Terni, Matteo Filippi, lunedì 12 settembre, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante della Tenenza di Orvieto, tra il capitano Mattia Concas e il tenente Giovanni Calabrese.

Il passaggio di consegne è avvenuto presso la Caserma "MBVM Guardia Ferdinando Calabresi", Palazzo Tiberio Crispo-Marsciano, sede della Tenenza di Orvieto, con la partecipazione di una nutrita rappresentanza di ispettori, sovrintendenti,appuntati e finanzieri in servizio a Terni e Orvieto.

Il tenente Calabrese, 43 anni, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1999, promosso ufficiale nel 2018, ha prestato servizio presso reparti operativi del Corpo in Sicilia, nel Lazio e nelle Marche nonché presso gli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale componente della segreteria tecnica del vice capo di Gabinetto.

Il comandante provinciale di Terni, dopo aver ringraziato il capitano Mattia Concas per il lavoro svolto e formulato i migliori auspici all'ufficiale per il nuovo incarico di comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Trapani, ha inteso esprimere al tenente Giovanni Calabrese, proveniente dalla Compagnia di Civitanova Marche, i più fervidi auguri per il nuovo incarico alla sede di Orvieto.