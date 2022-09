Operazione "Oro Rosso", controlli straordinari contro i furti di rame in ambito ferroviario

cronaca

È di 42 persone controllate, 18 ispezioni ai depositi di materiale ferroso, 17 servizi lungo linea e su strada con 14 pattuglie automontate dislocate lungo le tratte ferroviarie nelle zone più sensibili e 31 operatori impegnati il bilancio del Compartimento Polfer Marche Umbria e Abruzzo il cui personale è stato impegnato nelle tre regioni nell'Operazione "Oro Rosso" svoltasi lunedì 5 settembre su tutto il territorio nazionale.

Sono stati effettuati controlli straordinari nei depositi di materiale ferroso, lungo le tratte ferroviarie e su strada, per contrastare il fenomeno dei furti di rame e di altri materiali ferrosi ai danni delle imprese ferroviarie e non solo. Il fenomeno, infatti, colpisce infrastrutture del settore dei trasporti, ma anche dell’energia e delle telecomunicazioni, provocando spesso l’interruzione di pubblici servizi come quello assicurato dai treni.

L’obiettivo è quello di scoraggiare i singoli e le organizzazioni criminali attive nei furti di rame ed altri metalli, ma anche di individuare gli eventuali collegamenti tra i furti e la ricettazione di detti materiali destinati all’erogazione dei vari servizi gestiti dai soggetti pubblici o privati. I costanti controlli rappresentano un deterrente per contrastare efficacemente questa tipologia di reato predatorio.