Modifiche a sosta e viabilità per il Raduno dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna

In occasione del 34esimo Raduno Nazionale dei Granatieri di Sardegna che, come annunciato, si terrà ad Orvieto da venerdì 9 a domenica 11 settembre per iniziativa dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna e la collaborazione del Comune di Orvieto, è atteso in città l’arrivo di un considerevole numero di partecipanti provenienti da tutta Italia ed i relativi vertici dell’Associazione articolata ai livelli nazionale, Regionali, dei Centri territoriali e delle Sezioni ANGS nonché i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.



Per garantire il corretto svolgimento degli eventi in programma durante le tre giornate del raduno ed assicurare l’accoglienza di tutti i partecipanti che giungeranno ad Orvieto con mezzi propri, autoveicoli, autobus civile e militari la Polizia Locale ha adottato la seguente disciplina della sosta e della circolazione nel Centro Storico di Orvieto e nella zona di Orvieto Scalo:



- Dalle ore 05:00 di venerdì 9 fino alle ore 15.00 di domenica 11 settembre è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza D’Armi su tutti i parcheggi a strisce bianche riservati ai residenti del centro storico, su tutti i parcheggi a strisce blu disciplinati a tariffa oraria e su tutti i parcheggi a strisce gialle riservati ai bus turistici autorizzati.



- Nello stesso periodo ed orari sopra indicati è previsto il divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli sui posti auto a strisce bianche disciplinati a disco orario situati alla fine della corsia interna dell’area della caserma che costeggia Via Roma.



- Dalle ore 08:00 alle 13:00 di sabato 10 settembre, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Cahen in una parte di parcheggi a strisce blu antistanti il Monumento 3° Granatieri; i residenti del centro storico potranno usufruire della restante parte esponendo il permesso.



- Dalle ore 14:00 di sabato 10 fino alle 15:00 di domenica 11 settembre vige il divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Vivaria ed in Piazza Mazzini.



- Dalle ore 08:00 di sabato 10 fino alle 20:00 di domenica 11 settembre è vietato il transito veicolare in Via Lorenzo Maitani, ad eccezione della circolare “C” del trasporto pubblico locale, al fine di consentire l’allestimento della tribuna in Piazza Duomo e lo svolgimento della cerimonia il giorno 11 settembre.



- Dalle ore 08:00 alle 14:00 di domenica 11 settembre è vietato il transito veicolare in tutta Piazza Duomo, con blocco della circolazione in Via Soliana e Via Lorenzo Maitani;



- A partire dalle ore 11:30 circa di domenica 11 settembre è vietata la circolazione veicolare in Corso Cavour per consentire lo sfilamento dei radunisti da Piazza Duomo fino alla ex Caserma Piave.



La Polizia Locale adotterà tutti i provvedimenti contingibili dettati da ragioni di emergenza, ordine pubblico o circolazione veicolare e pedonale.