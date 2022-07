"Stazioni Sicure", controlli in ambito ferroviario e consigli per viaggiare

cronaca

È di 593 persone controllate, 167 bagagli ispezionati, 35 stazioni interessate, 2 persone denunciate e 83 gli agenti impegnati il bilancio dell’operazione denominata "Stazioni Sicure", effettuata nella giornata di mercoledì 27 luglio dal Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, che ha coinvolto tutti i presidi di Polizia Ferroviaria dislocati nelle tre regioni di competenza territoriale.

Nelle stazioni di Ancona Centale, Pescara e Perugia, in particolare, la Polfer si è avvalsa anche della collaborazione di unità cinofile. Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.

Nel corso delle operazioni, nelle stazioni di Perugia e Foligno, la Polizia Ferroviaria ha distribuito ai viaggiatori opuscoli informativi contenenti alcuni "Consigli per viaggiare in sicurezza". Qesto è il titolo della brochure realizzata dal Compartimento Polfer di Ancona nella quale vengono suggeriti i comportamenti corretti da tenere in ambito ferroviario (non superare la linea gialla, non salire o scendere dal treno al di fuori del marciapiede, ascoltare i messaggi diffusi dagli altoparlanti).