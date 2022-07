Concorso per istruttore direttivo tecnico, il 5 agosto la prova scritta

cronaca

È stato approvato l'elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso per istruttore direttivo tecnico indetto dal Comune di San Venanzo. La data per lo svolgimento è fissata per venerdì 5 agosto alle 10 alla palestra del polo scolastico, in Viale Gorizia 4. Gli ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi nel giorno indicato muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e, preferibilmente, di mascherina Ffp2.