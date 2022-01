Tracciamenti saltati dei casi Covid, il Comune di Manciano attiva un servizio straordinario di comunicazione con i positivi

cronaca

In questo momento estremamente difficile per il sistema sanitario nazionale e locale, in cui si registrano ritardi nei tracciamenti dei casi positivi, a causa di un afflusso consistente di contagiati, l’amministrazione comunale di Manciano attiva un servizio straordinario per i cittadini risultati positivi al Covid-19 ma non ancora presi in carico dalla Usl Toscana Sud Est.

Nel pieno rispetto della privacy, coloro che sono risultati positivi, che sono già in autoisolamento e che non possono ancora beneficiare dei servizi attivati dall’Usl, possono contattare gli uffici del Comune e un numero dedicato per richiedere informazioni e servizi come la raccolta dei rifiuti o la spesa a domicilio. I contatti sono christian.angelucci@comune.manciano.gr.it, 0564.62531 e 329.6504962 (chiedere dell’assessore alle Politiche sociali Valeria Bruni).