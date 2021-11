Addio a don Aldo Nigro, cappellano militare ed esempio di servizio e umiltà

cronaca

Saranno celebrate mercoledì 10 novembre alle 15 nella Chiesa di San Biagio Martire, a Cerrelli, frazione di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno le eseguie di don Aldo Nigro, cappellano militare in servizio in Umbria e, in particolare, nella Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza e nella Caserma "Nino Bixio" di Orvieto, dove si prodigò per la dedicazione e la consacrazione della Chiesa di San Giovanni XXIII Papa che, con amore e dedizione, ha allestito e curato fino alla fine.

"Un servitore di Dio e dello Stato All'Accademia Navale di Livorno e poi tra i soldati umbri a portare il ministero dell'ordinariato militare d'Italia. Veniva dal Cilento. Terra aspra e dura. E la sua tempra ne era testimonianza vivente. Un prete buono e sempre a disposizione. Amico e fratello. Di lui, concelebrante nelle ricorrenze per il nostro servo di Dio, Padre Gianfranco Maria Chiti, resteranno nel cuore le celebrazioni eucaristiche profonde e sempre rivolte al ricordo dei nostri e di tutti i caduti di tutti i conflitti. Anche al chiuso della chiesa le sue erano sempre messe da campo. Sull'altare, immancabile, l'elmetto della Prima Guerra Mondiale con dentro protetto e accoccolato Gesù Bambino. Grazie Don Aldo. Esempio di servizio e umiltà" ricorda il colonnello Silvio Manglaviti.

Pubblicità

La salma sarà esposta martedì 9 novembre, dalle 14 alle 17, nella Chiesa di Santa Giuliana (in Via Baldassare Orsini 3), a Perugia. La celebrazione liturgica sarà presieduta da monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia.