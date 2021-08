Polfer, il bilancio dell'attività dell'ultima settimana sui treni e nelle stazioni ferroviarie

cronaca

Un arrestato, 5 indagati, 2.474 persone controllate, 210 pattuglie impegnate in stazione e 36 servizi a bordo di 73 treni. E' questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. Gli agenti della Polfer di Foligno, in particolare, a seguito di indagini, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo per aver più volte molestato e infastidito alcune viaggiatrici a bordo di treni regionali. Nelle stazioni di Perugia e Fabriano, personale Polfer ha rispettivamente denunciato un viaggiatore per non aver ottemperato al divieto di ritorno nel capoluogo umbro e un cittadino nigeriano colpito da espulsione dal territorio nazionale emesso dal questore di Macerata.