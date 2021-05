cronaca

Sul territorio comunale di Porano sono stati ultimati i lavori di potenziamento della rete di pubblica illuminazione. Per motivi legati alla viabilità veicolare e pedonale e ad una maggiore tutela della sicurezza dei residenti sono stati posizionati ed entrati in funzione sette nuovi punti luce con tecnologia led. Le zone interessate sono quelle di Via Kennedy adiacente all'Asilo Nido e Via Cavalieri di Vittorio Veneto, intersezione Via Tecchi, oltre alla zona del Poggio Amante.