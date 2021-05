Geotermia, il Consiglio di Stato fissa l'udienza per il 16 settembre

cronaca

Il Comune di Castel Giorgio informa che lunedì 10 maggio il Consiglio di Stato ha fissato per giovedì 16 settembre l’udienza nella quale si pronuncerà sull’appello proposto dalla società Itw-Lkv Geotermia Italia contro la sentenza del Tar del Lazio dove è stato annullato il permesso per la realizzazione del progetto pilota geotermico Castel Giorgio.

"Confermiamo - affermano dall'Amministrazione Comunale di Castel Giorgio - che la sentenza emessa dal Tar rimane in vigore fino alla data dell’udienza del 16 settembre, udienza nella quale il Comune di Castel Giorgio, i Comuni coinvolti, le Regioni Lazio e Umbria e la Provincia di Viterbo confidano che il Consiglio di Stato confermerà le argomentazioni del Tar del Lazio mettendo così definitivamente la parola fine all’impianto pilota Castel Giorgio, così come lo stesso Consiglio di Stato ha già fatto per l’impianto di Torre Alfina".