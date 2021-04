Polfer, 6 persone indagate e oltre 2.600 persone controllate

cronaca

E' di 6 persone indagate, 2.689 persone controllate, 260 pattuglie impegnate in stazione, 53 servizi a bordo di 103 treni il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, nell’ultima settimana. A Foligno, il personale di quella Sezione Polizia Ferroviaria ha denunciato una 30enne cittadina nigeriana per rifiuto di fornire le proprie generalità, interruzione di pubblico servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare la viaggiatrice, diretta a Perugia, una volta giunta a Foligno a bordo di un treno proveniente da Terni, si è rifiutata di scendere dal convoglio che aveva terminato la sua corsa. A causa del suo comportamento ostile, si è dovuto procedere al cambio di binario di alcuni treni in partenza da quella stazione ferroviaria creando turbativa e disagi agli utenti.

La stessa straniera successivamente è stata denunciata anche dal personale del Posto Polfer di Perugia poiché sorpresa a bordo di un treno regionale priva di titolo di viaggio. All’invito del capotreno di scendere alla prima fermata utile, la stessa si è rifiutata. Alla vista degli operatori ha iniziato ad offenderli e minacciarli, opponendo resistenza. Fatta scendere dal treno e identificata, è stata denunciata per rifiuto di fornire le generalità e resistenza a Pubblico Ufficiale.