Un arresto, tre indagati e oltre 2.400 persone controllate dalla Polfer

Un arrestato, 3 indagati e 2.462 persone controllate, un minore rintracciato, 2 persone proposte per un provvedimento di polizia, 231 pattuglie impegnate in stazione, 31 a bordo treno e 17 i servizi di pattugliamento. Questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.

In particolare, a Terni, un 20enne nigeriano è stato denunciato per inottemperanza ad un provvedimento di espulsione. Lo straniero è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria per un controllo nella stazione ferroviaria e da accertamenti eseguiti mediante l’utilizzo del lettore delle impronte digitali, è emerso che non aveva lasciato il territorio italiano, così come ordinatogli dal Questore di Ferrara nello scorso novembre. Il giovane, dopo gli adempimenti del caso, è stato condotto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni.

Sempre in Umbria, un 34enne tunisino è stato denunciato a Foligno, per inottemperanza ad un provvedimento di espulsione. Lo straniero è stato fermato dagli agenti nella stazione e dagli accertamenti eseguiti è risultato che avrebbe dovuto lasciare il territorio italiano nel febbraio scorso, così come ordinatogli dal Questore di Perugia. Il tunisino, dopo gli adempimenti del caso, è stato condotto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia.