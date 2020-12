Cinque indagati e 2.437 persone controllate dalla Polfer sui treni e nelle stazioni

cronaca

Cinque indagati e 2.437 persone controllate, un minore rintracciato, un persona proposta per un provvedimento di polizia, 245 pattuglie impegnate in stazione, 60 a bordo treno e 30 i servizi di pattugliamento: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.