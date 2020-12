cronaca

L’Umbria da domenica 6 dicembre torna in zona gialla. Lo ha deciso Ministro della Salute Roberto Speranza, al termine della cabina di regia del Comitato tecnico scientifico. L’indice di trasmissibilità del contagio della regione, infatti, è 0,7. Via libera quindi al cambio di colore tanto auspicato. I bar e i ristoranti potranno riaprire fino alla 18 e sarà possibile spostarsi dal proprio comune. Confermato il coprifuoco alle ore 22.

L’ordinanza dal ministro porta la Toscana, la Valle d’Aosta, la Campania e la Provincia autonoma di Bolzano in zona arancione: Mentre con L'Umbria tornano in giallo anche Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia. In tutti i casi si tratta di un miglioramento del posizionamento precedente.

Come è sempre accaduto nelle ultime settimane, gli esperti della Cabina di regia, invitano i cittadini a rispettare tutte le misure per la prevenzione della malattia perché non ci sia "un rilassamento prematuro". Inoltre viene confermata "la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile".

L'ultimo Dpcm ha fatto sua questa indicazione, applicandola al periodo natalizo. "Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine".