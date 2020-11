45enne denunciato dalla Polfer per false attestazioni a pubblico ufficiale

cronaca

E' di 4 indagati, 1.983 persone controllate, 216 pattuglie impegnate in stazione, 55 a bordo treno e 29 servizi automontati il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. In particolare, a Terni, la Polizia Ferroviaria ha denunciato un 45enne peruviano per i reati di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale e per non aver esibito i documenti senza giustificato motivo. Lo straniero, infatti, alla richiesta degli agenti di esibire i documenti si rifiutava, fornendo sommarie generalità. Successivamente, mediante il riconoscimento dalle impronte, è emerso che lo stesso aveva dichiarato informazioni false.