Fs Italiane, BusItalia: "Al via in Umbria il rimborso degli abbonamenti inutilizzati causa Covid"

Parte martedì 1° settembre in Umbria - per concludersi lunedì 30 novembre - la campagna per il rimborso degli abbonamenti Busitalia(Gruppo FS Italiane) non utilizzati nel periodo del lockdown causato dall’emergenza Covid-19. La modalità di rimborso prevista è il Voucher Covid-19, un “valore” spendibile entro un anno dalla sua emissione per l’acquisto di un nuovo abbonamento Busitalia: il valore del Voucher è scontato direttamente sul prezzo al momento del rilascio di un nuovo abbonamento, da effettuarsi presso le biglietterie abilitate da giovedì 3 settembre 2020.

Chi ha diritto al Voucher Covid-19? Hanno diritto al Voucher Covid-19 le persone fisiche titolari di abbonamento mensile, trimestrale ed annuale Busitalia Direzione Regionale Umbria, con inizio validità anteriore al 10 marzo 2020 e valido nel periodo del lockdown, che non abbiano potuto utilizzare i servizi di trasporto pubblico Busitalia causa restrizioni della mobilità.

I servizi di trasporto pubblico locale interessati sono:

· servizi urbani;

· servizi extraurbani;

· linea ferroviaria Sansepolcro – Perugia – Terni;

· servizi di navigazione Lago Trasimeno.

Quali sono gli abbonamenti rimborsabili? Sono rimborsabili gli abbonamenti delle tipologie Ordinario, Studente, Universitario, Over 65/Pensionato/Invalido ed Umbria.GO, incluse le “integrazioni ai servizi urbani” eventualmente acquistate contestualmente all’abbonamento extraurbano o ferroviario.



Come effettuare la richiesta di rimborso? I titolari di tessera personale Busitalia per effettuare la richiesta di rimborso devono compilare l’apposito form Rimborso Covid-19, disponibile dal 1° settembre sul sito www.fsbusitalia.it, fornendo i propri dati identificati ed il numero della tessera, nonché i dati del richiedente laddove fosse soggetto diverso dal titolare della tessera.

L’esito della richiesta di rimborso sarà immediatamente disponibile e scaricabile e verrà inviato anche all’indirizzo e.mail fornito. I titolari di abbonamento Navigazione o Umbria.GO dovranno invece inoltrare la richiesta di rimborso all’indirizzo e.mailumbria@fsbusitalia.it allegando copia dell’abbonamento (fronte e retro) e del modulo di autocertificazione mancato utilizzo dell’abbonamento per emergenza Covid-19: l’esito della richiesta sarà inviato all’indirizzo e.mail fornito.

Come, dove e quando utilizzare il Voucher Covid-19? Il Voucher Covid.19 può essere utilizzato entro il periodo di validità (un anno dalla sua emissione), presentandosi presso una delle biglietterie abilitate con:

- Copia del Voucher Covid-19;

- Tessera personale dell’avente diritto o denuncia di smarrimento (oppure con l’originale dell’abbonamento cartaceo Umbria.GO o Navigazione);

- autocertificazione mancato utilizzo dell’abbonamento per emergenza Covid-19 debitamente compilato e sottoscritto; oltre all’eventuale modulistica prevista dalle regole attualmente in vigore per l’acquisto degli abbonamenti.

Quale abbonamento posso acquistare con il Voucher Covid-19? Il nuovo abbonamento acquistato potrà essere anche di tipologia (durata o profilo cliente) diversa rispetto a quello originario, purché intestato all’avente diritto riportato sul Voucher Covid-19.

Termini per effettuare la richiesta di rimborso? La richiesta di rimborso va effettuata entro il 30 novembre 2020 seguendo le modalità indicate. Dal momento della emissione del Voucher Covid-19, il titolare ha un anno di tempo per utilizzarlo per acquistare un nuovo abbonamento.

Maggiori informazioni e regolamento completo su www.fsbusitalia.it.