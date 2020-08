Covid19: Zero casi nella Tuscia, nel Lazio è allarme per rientri

cronaca

Dopo i 12 nuovi positivi di sabato, nella giornata di domenica nessun caso accertato di positività al Covid in provincia di Viterbo. In totale, alle 11 di questa mattina, i casi di positività restano 486. Nella giornata di oggi non si sono verificati neanche nuovi casi di guarigione. Al momento, delle persone refertate positive, una è ricoverata nel reparto di Malattie infettive, 16 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta fermo a 444 il numero delle persone negativizzate. Dall’inizio dell’emergenza nella Tuscia sono stati effettuati 18148 tamponi, 110 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 203 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4334 lo hanno invece concluso.

A livello regionale sono stati invece registrati oggi 68 casi e zero decessi. Dei nuovi casi, circa 1/3 riguardano un cluster nella Casa di Cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore (Asl Roma 1) e 1/3 sono di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: sette casi di rientro da Malta, tre casi dalla Croazia, tre casi dall’Ucraina, tre casi dalla Spagna (uno da Formentera), tre casi dalla Grecia (Corfù), un caso dalla Romania e un caso dal Libano.

Intanto, dopo Fiumicino, al via da domani i test anche a Ciampino. “E’ tempo – commenta Zingaretti – di mobilitazione generale e comportamenti responsabili da parte di tutti: usare la mascherina quando si incontra qualcuno, anche all’aperto, lavarsi spesso e le mani e mantenere la distanza. Mi auguro che il governo dia un mano con provvedimenti che rendano chiaro quanto ora è il tempo di tornare tutte e tutti a lottare contro il virus”.