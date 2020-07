Coronavirus, a Marsciano positivo un turista. Dieci in quarantena

cronaca

Il sindaco di Marsciano, Francesca Mele, ha emesso giovedì 23 luglio un'ordinanza che dispone l'isolamento contumaciale nei confronti di un turista belga in vacanza, da domenica 19 luglio, sul territorio comunale e risultato positivo al Covid-19 a seguito di un tampone effettuato dopo che aveva manifestato una lieve sintomatologia.

Al momento la persona, le cui condizioni di salute sono buone e non destano preoccupazione, è in isolamento presso il casolare affittato per trascorrere la vacanza. In quarantena, con un provvedimento emesso dalla Usl, anche altre 9 persone facenti parte dello stesso gruppo di turisti in attesa, a loro volta, di conoscere i risultati dei tamponi effettuati.

I provvedimenti di isolamento sono stati emessi con validità di 14 giorni e, comunque, fino a che non ci sarà il riscontro di negatività al Covid-19. Da parte delle autorità competenti è in corso la verifica degli spostamenti effettuati dal gruppo di turisti in questi giorni di permanenza in Italia, al fine di valutare eventuali situazioni di rischio ed eventualmente adottare le misure necessarie.