Filt Cgil dell'Umbria: "Orvieto e Firenze più vicine"

"La Filt Cgil dell’Umbria con merito e spirito costruttivo guarda con soddisfazione l'inserimento in orario a partire da fine agosto del treno 22170 con partenza da Orvieto alle 5.53, arrivo a Chiusi alle 6.17, per poi proseguire da Chiusi su Arezzo-Firenze con il treno 3168 con partenza alle 6.24 con fermate ad Arezzo alle 7.07 e Firenze Santa Maria Novella alle 7.57.

Vi era un'arsura desertica di un collegamento veloce ed utile su Firenze. Con questo servizio finalmente pendolari, studenti e tutta la città ed il comprensorio può guardare alla Toscana come una meta raggiungibile e non più una terra lontana. Questo collegamento come anche altri sono molto importanti per il nostro territorio, come ad esempio i collegamenti notturni da e per il nord Italia.

Anche i servizi su Roma avranno un loro importante incremento con l'inserimento di treni mattutini e serali che consentiranno di andare e tornare da Roma e Napoli con più dignità. Avremo dopo un periodo di incertezza nuovamente il treno delle 4.30 diretto per Roma.

Come organizzazione sindacale abbiamo come obiettivo principale quello di sostenere in diverse forme le comunità soprattutto in tempi difficili e complessi come questo e cercheremo di essere positivamente propositivi e risolutivi nell'affrontare le questioni dei trasporti".



Ciro Zeno

Segreteria Regionale FILT CGIL