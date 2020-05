Nel Lazio consentita la caccia di selezione ai cinghiali

cronaca

"Nella nuova ordinanza della Regione Lazio le linee guida per la caccia di selezione ai cinghiali”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, che pone l’attenzione sul provvedimento firmato dal presidente Nicola Zingaretti. "Per fronteggiare la grave emergenza dei cinghiali - spiega - sarà consentita la caccia di selezione per prevenire e contenere i danni alle colture agricole, anche prorogando i piani di abbattimento già approvati per la stagione 2019/2020, nei limiti del numero di capi previsti nei piani stessi e sino ad approvazione dei nuovi piani per la stagione 2020/2021".