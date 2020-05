Covid-19. Revocato il provvedimento di isolamento per un orvietano

cronaca

Attraverso apposita ordinanza, lunedì 18 maggio il sindaco, Roberta Tardani ha revocato il provvedimento di isolamento contumaciale a cui era sottoposto un residente nel comune di Orvieto risultato positivo al Covid-19. Ad oggi sono complessivamente 46 le persone ufficialmente guarite che sono risultate negative a due test consecutivi.

In base ai dati in possesso all’Amministrazione Comunale relativi alle ordinanze sindacali di isolamento contumaciale emesse e ai ricoveri comunicati dalla Usl Umbria 2, attualmente i residenti o domiciliati nel comune di Orvieto, positivi al Covid-19, sono 6 di cui 5 in isolamento contumaciale e 1 ricoverata presso una struttura ospedaliera della regione.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Orvieto