L'architetto Teresa Gualtieri, presidente onoraria della Ficlu, nel board consultivo della Riserva Mab Unesco del Monte Peglia

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"Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per l’invito a far parte del board consultivo ed onorario della Riserva Mab Unesco del Monte Peglia, incarico che accolgo con grande piacere e senso di responsabilità. Sono lieta di poter mettere a disposizione del board la mia esperienza maturata nell’ambito della Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'Unesco, insieme alla mia attenzione ai temi complessivi della sostenibilità, dell’inclusione e della parità di genere".

È quanto dichiara l'architetto Teresa Gualtieri, presidente onoraria della Ficlu, di cui è stata presidente nazionale dal 2019 al 2025. Laureata con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Firenze con tesi in urbanistica, svolge la libera professione nel campo della progettazione architettonica e urbanistica, della pianificazione territoriale e programmazione socioeconomica. Cofondatrice dell’Ordine degli Architetti della Calabria, ha approfondito i temi dell’emigrazione e dell’immigrazione. È stata, inoltre, presidente nazionale del Soroptimist International d’Italia, componente della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"È un grande onore che una donna e una professionista straordinaria, e dell'autorevolezza più speciale, come l'architetto Teresa Gualtieri, sia parte del board consultivo della Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del Monte Peglia" dichiara l'avvocato Francesco Paola, presidente della Riserva Mab Unesco del Monte Peglia. "Ho pregato l'architetto Gualtieri - aggiunge - di essere punto di riferimento sui temi dell'uguaglianza di genere, a cui l'Action Strategic Action Plan dedica delle disposizioni di particolare urgenza e rilevanza, quali fattori decisivi della coesione sociale, e per la stessa stabilità climatica e ambientale".

