Economia circolare e scuola: Cosp Tecno Service guarda a Orvieto per replicare il modello virtuoso di Matera

ambiente

Dalla terra alla tavola, nel segno della sostenibilità e del protagonismo dei giovani. Il successo del progetto di economia circolare da poco conclusosi a Matera diventa oggi un modello da esportare. L’auspicio, lanciato con forza da Cosp Tecno Service, è quello di replicare questa straordinaria esperienza formativa e ambientale anche nel territorio di Orvieto, coinvolgendo le scuole, le istituzioni e le realtà produttive locali.



Il progetto lucano, patrocinato dalla Provincia di Matera e pianificato da Cosp Tecno Service in stretta sinergia con una rete di istituti scolastici (l’Istituto Turi-Morra con l’Alberghiero “Turi”, l’Agrario “Briganti”, il Professionale “Morra” e il Professionale “Da Vinci”), ha dimostrato come la sostenibilità possa trasformarsi in competenza pratica per gli studenti.

Il funzionamento della filiera è stato tanto semplice quanto rivoluzionario:

- coltivazione e compostaggio: gli studenti dell’Istituto Agrario hanno rimesso al centro la terra, utilizzando la pratica del compostaggio per trasformare i rifiuti organici in concime naturale, impiegato poi per la coltivazione delle piante e dei prodotti dell’orto.

- cucina e valorizzazione: una volta raccolti, i prodotti a km zero sono passati nelle mani degli studenti dell’Alberghiero, che li hanno trasformati in piatti tipici della cultura locale.

- comunità e rete: Il percorso si è concluso con una degustazione aperta, resa possibile dal supporto dei supermercati Coop e delle filiere lucane di Legacoop Basilicata, insieme a diverse aziende partner del territorio (Vitis in Vulture, Apo Fruit, Oprol, Agrocarne).

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All’evento conclusivo hanno preso parte le massime autorità locali e i rappresentanti del mondo cooperativo. Proprio partendo dal valore educativo e sociale di questa iniziativa, Cosp Tecno Service guarda ora all’Umbria, e in particolare a Orvieto, come terreno ideale per dare continuità a questo percorso. L’obiettivo per Orvieto è quello di replicare lo stesso schema vincente: educare le nuove generazioni alla corretta gestione dei rifiuti e al valore del riciclo, connettere il mondo dell’istruzione agraria e alberghiera, e valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali all’interno di un ciclo chiuso e totalmente sostenibile. Un invito che Cosp Tecno Service rivolge sin d’ora alle scuole e alle amministrazioni del territorio per scrivere, insieme, una nuova pagina di sostenibilità.