Si consolidano i rapporti tra Umbria e Slovenia su api e miele e per un'agricoltura sostenibile grazie a Fondazione Meleiros, Regione Umbria e Comune di Perugia

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Nella settimana della Giornata Mondiale delle Api (mercoledì 20 maggio) e anche oltre, sono diversi gli appuntamenti promossi e partecipati da Fondazione Meleiros - Api, Miele, Biodiversità, Ente del Terzo Settore impegnato nella sempre maggiore diffusione di una cultura apistica eco-sostenibile e accessibile, attraverso più settori di intervento: naturalistico, socio-educativo, storico-archeologico e linguistico.





"Dal 2018 ad oggi, prima come liberi professionisti e dal 2023 anche come Fondazione - spiegano - abbiamo curato i rapporti con l’Ambasciata della Repubblica di Slovenia per i territori dell'Umbria e dell'alto Lazio; in questi otto anni, con il loro patrocinio, abbiamo organizzato molte iniziative ed eventi con finalità divulgative, culturali, tecnico-scientifiche e didattiche, sia in Italia che in Slovenia. Nella giornata di giovedì 21 maggio, abbiamo avuto il piacere di accompagnare nuovamente in Umbria l’Ambasciatore S.E. Matjaz Longar e la dott.ssa Breda Korosec Ministra Plenipotenziaria per gli Affari Economici, in una serie di appuntamenti concordati con il Comune di Perugia e la Regione Umbria.





In mattinata siamo stati accolti a Perugia, a Palazzo dei Priori, dal vicesindaco Marco Pierini e dall’assessore David Grohmann. Nel primo pomeriggio abbiamo proseguito a Palazzo Donini per incontrare l’assessore all’Ambiente Thomas De Luca e l’assessora alle Politiche Agricole, Agroalimentari e al Turismo Simona Meloni. Abbiamo chiuso in bellezza con la visita guidata alla splendida Villa del Colle del Cardinale, curata dalla direttrice Ilaria Batassa, ed infine con il sopralluogo all'Azienda 'Marinelli A. Calce e Interti Srl' che aderisce al progetto di rigenerazione del territorio attraverso il posizionamento di arnie all’interno della cave regionali 'Proud to bee quarry', coordinato dall'ingeggnere Simone Padella della Regione Umbria.

Sono stati incontri piacevoli e fattivi al tempo stesso, in uno spirito decisamente conviviale accompagnato da una temperatura e una luce ideali che hanno messo ulteriormente in risalto le bellezze architettoniche e paesaggistiche dei luoghi visitati. Diversi i temi in comune e le idee progettuali condivise tra Umbria e Slovenia, che nei prossimi mesi convergeranno anche su tavoli operativi, rinnovati appuntamenti e che continueranno a sostenere il progetto dell’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa delle Api e del Miele, curato per l’Italia dalla nostra Fondazione. I nostri più sentiti ringraziamenti a tutti i convenuti e in particolare alla delegazione diplomatica slovena, con i migliori auspici".



