Umbria protagonista dell'educazione idrica, alla Sorgente della Lupa l'acqua insegna il futuro

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Una giornata speciale alla Sorgente della Lupa ha trasformato l’acqua in protagonista e i giovani in esploratori curiosi. Nell’ambito del progetto nazionale di educazione idrica “Acea Scuola”, le classi IV B e IV C della Scuola Primaria "Mazzini" di Terni hanno vissuto un’esperienza unica: tra osservazioni, domande e scoperte, gli studenti hanno imparato a conoscere il ciclo dell’acqua e il valore di questa risorsa preziosa, guidati dai loro insegnanti in un percorso che unisce gioco, scienza e consapevolezza.



Un’iniziativa che ha unito formazione digitale e attività pratica, offrendo ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo del sistema idrico locale, gestito dal Sii Terni. La Sorgente della Lupa (Comune di Arrone), è una storica sorgente naturale che alimenta il sistema idrico di Terni. Tra tunnel scavati nella roccia e acque limpide che sgorgano dalla montagna, rappresenta un simbolo di vita, sostenibilità e patrimonio da conoscere e proteggere.



La giornata si inserisce all’interno di un percorso didattico articolato, promosso da Acea Scuola, che coinvolge gli studenti in attività educative dedicate alla scoperta del ciclo dell’acqua, dalla captazione alla distribuzione fino alla depurazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela della risorsa idrica. Nell’Anno Scolastico 2025–2026 il progetto ha contato l’iscrizione di 12.459 alunni, che si sommano agli iscritti nel precedente anno scolastico arrivando a circa 23.000 studenti, di cui un’alta percentuale facente capo alla regione Umbria.



Durante la visita alla Sorgente della Lupa, i bambini hanno potuto osservare direttamente il funzionamento delle infrastrutture e approfondire il ruolo strategico delle sorgenti nella gestione del servizio idrico integrato, accompagnati da tecnici ed esperti del Sii. Il progetto prevede anche un percorso formativo online, con contenuti interattivi, approfondimenti tematici, quiz e materiali didattici pensati per avvicinare i più giovani, in modo coinvolgente e accessibile, ai temi della sostenibilità ambientale e del corretto utilizzo dell’acqua. Un vero e proprio viaggio educativo che, partendo dal contesto globale, guida gli studenti alla scoperta della realtà locale, fornendo strumenti utili per adottare comportamenti responsabili nella vita quotidiana.



“Quella di oggi è una giornata particolarmente significativa – ha dichiarato l’amministratore delegato della Sii Terni, Maria Grazia Costa – perché rappresenta la sintesi di un percorso che unisce educazione, territorio e sostenibilità. Come gestori del servizio idrico integrato, sentiamo la responsabilità non solo di garantire un servizio efficiente nei 32 Comuni, ma anche di contribuire alla diffusione di una cultura dell’acqua tra le nuove generazioni. La visita alla Sorgente della Lupa consente ai ragazzi di comprendere concretamente il valore di questa risorsa e il lavoro che ogni giorno viene svolto per tutelarla e renderla disponibile e sicura a tutta la comunità”.



“Questa iniziativa – ha sottolineato il presidente della Sii, Paolo Silveri – rafforza il legame tra il servizio idrico e il territorio, mettendo al centro i cittadini di domani. L’educazione ambientale è uno strumento fondamentale per costruire una comunità più consapevole e responsabile. Vedere l’interesse e la partecipazione degli studenti è il segnale più concreto dell’importanza di investire in questi percorsi, che rappresentano un valore aggiunto per tutto il nostro territorio”.



“Accogliere iniziative come questa sul nostro territorio – ha dichiarato il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia – è motivo di grande soddisfazione. La Sorgente della Lupa rappresenta un patrimonio naturale di straordinario valore e occasioni come questa permettono ai più giovani di conoscerlo e apprezzarlo. Educare al rispetto dell’acqua significa anche rafforzare il legame con l’ambiente e con le comunità locali, promuovendo una cultura della sostenibilità che parte proprio dai territori”.



Al termine del percorso, le scuole coinvolte potranno partecipare al contest “Gocce di innovazione: come immagini la tua casa nel futuro”, dedicato al risparmio e al riuso dell’acqua. Il termine per la consegna dei cortometraggi è stato prorogato a lunedì 4 maggio. In palio voucher da 1.000 euro per materiale didattico e la partecipazione gratuita all’Acea Acqua Edu Camp, il camp estivo che unisce educazione idrica e sport acquatici, quest’anno articolato in un tour sostenibile in diverse tappe in tutta Italia. Lo scorso anno l’Umbria ha ricevuto due premi per le scuole di Terni e di Perugia.